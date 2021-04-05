В Челнах за первые три месяца 2021 года подростковая преступность снизилась почти на 35%

В Набережных Челнах в январе — марте 2021 года подростковая преступность снизилась на 33,9% по сравнению с первым кварталом прошлого года. При этом в 2020 году в автограде зарегистрировали рост преступлений, совершенных несовершеннолетними.

В прошлом году в Набережных Челнах выявили 220 фактов подростковой преступности, что на 78,9% больше, чем в 2019 году (123 преступления), пишут «Вести КАМАЗа».

По словам заместителя руководителя исполкома города Рамиля Халимова, рост показателей связан с увеличением количества совершенных и расследованных «новоэпизодных преступных деяний со стороны несовершеннолетних в 2020 году». Также это связано с переходом расследований преступлений с 2019 года.

Фото: realnoevremya.ru

Халимов обратил внимание, что в прошлом году в Челнах на межведомственном учете состояли 36 несовершеннолетних. 22 подросткам предъявили обвинения в совершении преступлений, 18 осудили условно, еще четверых приговорили к обязательным работам.

Напомним, по данным Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по РТ, в Татарстане 10% подростков-правонарушителей повторно совершают преступления.

Татьяна Демина