Жителей Татарстана предупредили о риске подтоплений из-за таяния снега

Гидрометцентр Татарстана опубликовал предупреждение о превышении отметки выхода воды на пойму.



По состоянию на утро 4 апреля на реке Кубня в селе Чутеево Кайбицкого района республики из-за подъема уровня воды начался выход на пойму. Пойма 280 см, она затоплена на глубину 39 см. На реке Мензеля в сельском поселении Шарлиарема в Сармановском районе РТ так же началмся выход воды на пойму. Пойма 420 см затоплена на глубину 44 см.

По информации МЧС по РТ, как в дневное время, так и ночью из-за дождя снег тает больше, соответственно, увеличивается вероятность возникновения связанных с подтоплением талыми водами происшествий на пониженных участках местности в селе Качелино Арского района республики.

На татарстанских реках лед и снег продолжает таять, уровень воды поднимается. За сутки на реках прибыль воды составила от 1 — 17 см до 50 см, а на реках Шошма, Меша, Анзирка, Тойма, Кичуй, Малый Черемшан и Актай — от 70 см до 283 см.

На Волжском участке Куйбышевского водохранилища — колебания высоты уровней воды в пределах от -2 см до +2 см, на Камском участке — понижение уровня воды на 8 — 16 см. За прошедшие сутки на Нижнекамском водохранилище уровни воды повысились на 3 — 14 см.

Фото: mchs.tatarstan.ru

Ранее «Реальное время» сообщало, каким населенным пунктам Татарстана может грозить подтопление этой весной.

Маргарита Головатенко