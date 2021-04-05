Хавбек «Химок» Кухарчук объяснил, почему не праздновал гол в ворота «Рубина»

Полузащитник ФК «Химки» Илья Кухарчук объяснил, почему он не праздновал забитый гол в ворота казанского «Рубина» (3:1) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У меня только положительные воспоминания и уважение к «Рубину», но в последних матчах я вообще не праздновал голы — ВАР не позволял выплеснуть эмоции наружу», — сказал футболист.

В матче с «Рубином» Кухарчук вышел на последние 20 минут игры и отметился забитым голом, установив окончательный счет в матче — 3:1 в пользу «Химок». Свой забитый мяч футболист не праздновал.

В начале профессиональной карьеры Кухарчук выступал за «Рубин» с 2007 по 2010 год. Его жена — уроженка Татарстана, свои выходные футболист частенько проводит в Казани.

В текущем сезоне Кухарчук провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил 5 голов и сделал 4 ассиста. По итогам декабря он был признан лучшим игроком лиги.

Подробнее о матче между «Рубином» и «Химками» читайте в материале «Реального времени».