Защитник «Салавата Юлаева» Алексеев вернется в систему клуба НХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Александр Алексеев покидает клуб, сообщает пресс-служба уфимской команды.

Хоккеист вернется в расположение клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», отозвавшего игрока из аренды. Уфимский клуб сохранит права на защитника в КХЛ.

В нынешнем сезоне Алексеев провел за «Салават Юлаев» 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 16 (8+8) очков. В плей-офф в его активе 9 игр и всего 1 (0+1) балл за результативность.

Фото: hcsalavat.ru

Алексеев был арендован из «Вашингтона» до конца сезона-2020/21.

Напомним, ранее «Салават Юлаев» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде, уступив в четырех матчах казанскому «Ак Барсу» (0:4). Подробнее о причинах провального выступления уфимской команды читайте в материале «Реального времени».