С начала года восемь человек погибли от отравлений угарным газом в Татарстане
С начала 2021 года в Татарстане восемь человек погибли от отравлений угарным газом. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Татарстану.
С 1 января по 4 апреля в республике зарегистрированы 29 случаев отравления угарным газом. Пострадали 57 человек, из которых 19 — это дети.
Последний случай произошел на прошедших выходных. Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по РТ, внук пошел в баню вместе с дедушкой, через некоторое время родственники, обеспокоенные их долгим отсутствием, обнаружили мальчика и мужчину в бессознательном состоянии. 10-летний мальчик скончался на месте происшествия до приезда медиков. Следком по Татарстану возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование уголовного дела контролирует прокуратура Татарстана.
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