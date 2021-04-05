С начала года восемь человек погибли от отравлений угарным газом в Татарстане

Фото: У МЧС РФ по Татарстану

С начала 2021 года в Татарстане восемь человек погибли от отравлений угарным газом. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Татарстану.

С 1 января по 4 апреля в республике зарегистрированы 29 случаев отравления угарным газом. Пострадали 57 человек, из которых 19 — это дети.

Фото: realnoevremya.ru

Последний случай произошел на прошедших выходных. Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по РТ, внук пошел в баню вместе с дедушкой, через некоторое время родственники, обеспокоенные их долгим отсутствием, обнаружили мальчика и мужчину в бессознательном состоянии. 10-летний мальчик скончался на месте происшествия до приезда медиков. Следком по Татарстану возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование уголовного дела контролирует прокуратура Татарстана.



Ольга Плешкова