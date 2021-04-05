Благодаря Цифровому профилю у клиентов Ак Барс Банка вырастет шанс на одобрение кредита

Уровень одобрения кредитных заявок у клиентов Ак Барс Банка, которые используют Цифровой профиль, увеличивается на 40%. Это происходит благодаря тому, что банк c согласия клиента сразу получает данные о его доходах через Цифровой профиль, и клиенту не нужно предоставлять дополнительные справки для их подтверждения.

Чтобы заполнить анкету на кредит с помощью Цифрового профиля, нужно пройти по ссылке и нажать кнопку «Быстрое заполнение заявки через Цифровой профиль». Далее нужно войти в учетную запись на портале госуслуг и разрешить банку использовать данные. При этом клиенту не нужно заполнять заявку вручную — все данные подтянутся автоматически. Проанализировав полученные данные, банк примет решение: выдать кредит или отказать.

«Самое главное для клиента — это существенное ускорение процессов заполнения анкет. Все это происходит автоматически. От него не требуется множества справок и бумаг из разных ведомств — их можно получать через Цифровой профиль. Для клиента это все сжимается до одной кнопки», — отметил директор по инновациям Ак Барс Банка Дамир Галиев.

На сегодняшний день в России оформлено 2,7 млн согласий на доступ к Цифровому профилю (18+). Сервис использовали почти 27 тыс. клиентов Ак Барс Банка.

Кроме того, на площадке Ассоциации «ФинТех» разрабатывается концепция Цифрового профиля для юрлиц. Ак Барс Банк — активный участник рабочей группы и намерен внедрить его в числе первых.

Напомним, Ак Барс Банк присоединился к проекту «Цифровой профиль» Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Банка России в мае прошлого года. Цифровой профиль — это сервис, позволяющий финансовым организациям с согласия гражданина запрашивать сведения из различных баз данных (ФНС, Росреестр, МВД, ПФР и др.).

«Мы видим высокий спрос у участников финансового рынка на подключение к Цифровому профилю. Банки получают актуальные и достоверные сведения напрямую из государственных информационных систем, а клиенты значительно экономят время на оформлении финансовых услуг и при этом имеют контроль над доступом к своим данным благодаря механизму управления цифровыми согласиями. В дальнейшем перечень услуг и состав доступных данных, которые можно получить с помощью Цифрового профиля, будет расширяться», — прокомментировал менеджер проекта «Цифровой профиль» в Ассоциации «ФинТех» Алексей Сандаков.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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