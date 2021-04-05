Открытая лекция команды Школы 21 от Сбера «Современный рынок труда в ИТ индустрии»

8 апреля в 19:00 в резиденции креативных индустрий «Штаб» в Казани команда Школы 21 проведет первую открытую лекцию в этом году (0+).

С чего начать, чтобы сделать карьеру в ИТ? Сколько айтишников сейчас требуется в Татарстане? Какие требования предъявляют джунам? Что сейчас происходить в ИТ-сфере в России? На эти и другие вопросы вы сможете получить ответ.

Будет полезно всем, кто сейчас задумался найти для себя новое дело, узнал о Школе 21, но боится, что будет сложно освоить новую профессию.

Лекцию проведет руководитель казанского кампуса Школы 21 — Айрат Хасьянов, основатель и первый директор Высшей школы Информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета. Айрат имеет более 20 лет опыта работы в образовательных проектах в ИТ и 10 лет опыта разработчика ПО и руководства разработкой ПО, а также PhD Боннского университета в области квантовых вычислений

Регистрация на встречу по ссылке: https://21school.timepad.ru/event/1586114/



Стать участником Школы 21 от Сбера просто. Уже сейчас идет набор на летние отборочные испытания, для участия в которых необходимо зарегистрироваться на сайте Школы 21 (21-school.ru). Участником Школы 21 может стать любой человек в возрасте от 18 лет.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»