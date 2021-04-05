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Сегодня в Татарстане потеплеет до +9 градусов

05:22, 05.04.2021
Сегодня в Татарстане потеплеет до +9 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем возможен местами небольшой дождь, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный, юго-западный умеренный. Утром минимальная температура составит -1..-6°. Днем воздух прогреется до +4..+9°. На дорогах местами гололедица.

В Казани будет преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем +4..+6°.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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