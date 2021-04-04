Скончался бывший гендиректор КАМАЗа Николай Бех

Скончался российский промышленник и ученый, руководитель «КАМАЗа» в 1987-1997 годах Николай Бех. Ему было 75 лет, сообщают «Вести КАМАЗа».



Николай Бех родился 2 января 1946 года в деревне Бехи Житомирской области. В 1969 году он окончил Киевский политехнический институт по специальности «автоматизация и комплексная механизация литейного производства». После окончания вуза он работал на металлургическом производстве ВАЗа в Тольятти в течение 11 лет и занял должность главного инженера. В 1980 году его перевели на «КАМАЗ» — там он возглавил литейный завод.

В 1984 году Бех возглавил строящийся тракторный завод в Елабуге, а в 1987-м — ПО «КАМАЗ». Пост гендиректора он оставил в 1997 году, и полтора года возглавлял Совет директоров компании. На последней основной должности Бех был президентом санкт-петербургской энергомашиностроительной компании «Звезда-Энергетика», которую в 2003-2006 годах возглавлял в качестве гендиректора.

Бех — лауреатом премии Совета Министров СССР, автор 30 научных статей и книг. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством III степени», «Трудового Красного знамени», «Дружбы народов», «Знак Почета», и медалью Анании Ширакаци — за вклад в ликвидацию последствий землетрясения в Армении 1988 года.

В прошлом году «Реальное время» публиковало материал, в котором Бех рассуждал, почему международные и российские банки согласились пойти на реструктуризацию $1,3 млрд долга КАМАЗа и можно ли повторить эту схему другому предприятию в будущем.

Маргарита Головатенко