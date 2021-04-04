Неизвестные бросили на трассе под Казанью слепую собаку

Фото: соцсети

На трассе под Казанью волонтеры нашли брошенного слепого пса. Об этом сообщили зоозащитники своей группе «Твори Добро».

Сообщается, что собака провела под дождем около суток. Пса заметили автовладельцы, которые и сообщили волонтерам о находке.

«От шума фур и глубоких луж в поле животное просто боится уйти с места. Он абсолютно не видит! Мужчина вторые сутки проезжая это место останавливается и кормит испуганное животное», — написали волонтеры.



Сегодня же стало известно, что собаке нашли постоянный дом. Ее уже забрали с трассы.

Ранее в память о погибших животных в приюте под Нижнекамском установили памятник.

Ольга Плешкова