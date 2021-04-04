Неизвестные бросили на трассе под Казанью слепую собаку
На трассе под Казанью волонтеры нашли брошенного слепого пса. Об этом сообщили зоозащитники своей группе «Твори Добро».
Сообщается, что собака провела под дождем около суток. Пса заметили автовладельцы, которые и сообщили волонтерам о находке.
«От шума фур и глубоких луж в поле животное просто боится уйти с места. Он абсолютно не видит! Мужчина вторые сутки проезжая это место останавливается и кормит испуганное животное», — написали волонтеры.
Сегодня же стало известно, что собаке нашли постоянный дом. Ее уже забрали с трассы.
Ранее в память о погибших животных в приюте под Нижнекамском установили памятник.
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