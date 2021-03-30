В память о погибших животных в приюте под Нижнекамском установили памятник

Фото: НТР 24

Погибшим при пожаре в приюте для бездомных животных под Нижнекамском посвятили скромный мемориал. Памятник установлен на территории городского кладбища.

Памятник представляет из себя деревянную доску с табличкой. На табличке выбита надпись «В память о погибших питомцам при пожаре в приюте «Хвостики». По словам волонтеров, памятник временный, на его месте планируют поставить постоянный, сообщает НТР 24.

В начале марта татарстанцы собрали 500 тысяч рублей для приюта «Хвостикам нужен дом» в селе Большое Афанасово Нижнекамского района Татарстана, в котором произошел пожар. В результате инцидента погибли более 40 кошек и одна собака. Муниципальные власти заявили, что заменят в приюте для бездомных животных «Дорога домой» в селе Большое Афанасово Нижнекамского района поврежденную кровлю.



Ольга Плешкова