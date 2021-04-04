За последние сутки в России выявили 8 817 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявили 8 817 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 212 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 580 894 человек, а выздоровевших — до 4 204 081.
За сутки болезнь унесла жизни 357 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 100 374 человека.
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