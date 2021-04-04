За последние сутки в России выявили 8 817 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 8 817 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 212 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 580 894 человек, а выздоровевших — до 4 204 081.

За сутки болезнь унесла жизни 357 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 100 374 человека.

Актуальные новости о пандемии читайте в подборке «Реального времени».

Ольга Плешкова