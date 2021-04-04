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Саида Мухаметзянова выложила фотографию с Камилой Валиевой и Алиной Загитовой

00:10, 04.04.2021
Саида Мухаметзянова выложила фотографию с Камилой Валиевой и Алиной Загитовой
Фото: instagram.com/saidanur4

Финалистка второго сезона шоу «Голос. Дети» Саида Мухаметзянова выложила в «Инстаграм» совместную фотографию с фигуристками Камилой Валиевой и Алиной Загитовой.

«Сегодня сбылась еще одна моя мечта. Побывала на шоу «Чемпионы на льду», это было великолепно! Спасибо Всем участникам за праздник! Отдельное спасибо Камиле и ее маме Алсу апа», — подписала фотографию певица.

Напомним, накануне в Казани состоялось ледовое шоу «Чемпионы на льду», в котором приняли участие почти все ведущие фигуристки России, входящие в группу тренера Этери Тутберидзе.

Особое внимание болельщиков было приковано к олимпийской чемпионке Алине Загитовой и уроженке Татарстана Камиле Валиевой.

СпортФигурное катаниеОбщество
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