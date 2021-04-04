Саида Мухаметзянова выложила фотографию с Камилой Валиевой и Алиной Загитовой

Финалистка второго сезона шоу «Голос. Дети» Саида Мухаметзянова выложила в «Инстаграм» совместную фотографию с фигуристками Камилой Валиевой и Алиной Загитовой.



«Сегодня сбылась еще одна моя мечта. Побывала на шоу «Чемпионы на льду», это было великолепно! Спасибо Всем участникам за праздник! Отдельное спасибо Камиле и ее маме Алсу апа», — подписала фотографию певица.

Напомним, накануне в Казани состоялось ледовое шоу «Чемпионы на льду», в котором приняли участие почти все ведущие фигуристки России, входящие в группу тренера Этери Тутберидзе.



Особое внимание болельщиков было приковано к олимпийской чемпионке Алине Загитовой и уроженке Татарстана Камиле Валиевой.