КАМАЗ собрал первую тысячу двигателей Р6

На КАМАЗе собрали первую тысячу рядных 6-цилиндровых двигателей КАМАЗ модели 910 («Евро-5»), сообщает пресс-служба предприятия.



Двигатели представлены с механической и автоматической КПП. Сейчас идет разработка различных модификаций двигателя — их разнообразие будет зависеть от требований рынка.

Как рассказал заместитель начальника цеха по технической части Руслан Кустовский, спрос на двигатель растет, поэтому нужно увеличить производственные мощности сборочного конвейера. Для продвижения проекта на второй этап необходимо увеличить линию сборки с 64 до 90 метров.

Также разрабатывается создание семейства двигателей КАМАЗ Р6 экологического класса «Евро-6». Проект — на стадии сборки и испытаний прототипов. Промышленное производство новых модификаций рядной шестерки запланировано на 2023—2024 годы.

Фото: kamaz.ru

В 2020 году 1017 работников КАМАЗа предложили 1464 изобретения и рацпредложения.

Благодаря этому было сэкономлено 401,3 т металла, 665 тыс. кВт/ч электроэнергии, 4,5 млн рублей заработной платы, инструментов на 11 млн рублей, топлива на 1,2 млн рублей. Сокращение потерь от брака составило 18,8 млн рублей.

Маргарита Головатенко