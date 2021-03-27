Сотрудники КАМАЗа предложили 1464 изобретения в 2020 году

В 2020 году 1017 работников КАМАЗа предложили 1464 изобретения и рацпредложения. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Благодаря этому было сэкономлено 401,3 т металла, 665 тыс. кВт/ч электроэнергии, 4,5 млн рублей заработной платы, инструментов на 11 млн рублей, топлива на 1,2 млн рублей. Сокращение потерь от брака составило 18,8 млн рублей.

87 заявок было подано в Роспатент. 93 охранных документа было получено на новые разработки ПАО «КАМАЗ».

По итогам конкурса на лучшую постановку изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной работы среди организаций и подразделений ПАО «КАМАЗ» первое место занял коллектив литейного завода, второе — завода двигателей, третье — кузнечного завода.

Ранее сообщалось, что показатели производства КАМАЗа по итогам февраля выросли на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — за 19 рабочих дней на заводе изготовили 3 606 машкомплектов. С начала 2021 года предприятие выпустило 5 449 машкомплектов.

