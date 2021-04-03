Квартальнов — о шайбах «Авангарда»: «В плей-офф такие мусорные голы забивают. Нам, надо поучиться этому

Наставник «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал итог первого матча финальной серии Восточной конферении между «Ак Барсом» и «Авангардом» (1:3). По его мнению. казанской команде не хватило реализации моментов. При этом он назвал шайбы «Авангарда» мусорными.

— Уступили. Многого не скажу. Забили всего один гол, хотя моменты были. Два наброса, что тут скажешь… В плей-офф такие мусорные голы забивают. Нам, наверно, надо поучиться этому.

Также специалист завил, что еще не решил, выйдут ли на лед Стефан Да Коста и Данис Зарипов в следующем матче. И согласился, что в третьем периоде «Авангард» переиграл хозяев льда.



— Уступили по броска и контролю шайбы в третьем периоде? Соглашусь, что уступили немного. Мы много вбрасываний проигрывали — у соперника было сразу преимущества. Но у нас были моменты — мы их сами не забили.

А в начале третьего периода отдали инициативу. Вроде бы контролировали шайбу, но получился такой нежданный гол, — прокомментировал Квартальнов на послематчевой пресс-конференции.

Следующий матч серии пройдет 5 апреля на льду «Татнефть Арены». Начало встречи — 19:00 по московскому времени.