Слуцкий об игре «Рубина» с «Сочи»: «Матч был равных возможностей»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на пресс-конференции подвел итоги победного матча с «Сочи» (1:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).



«Очень тяжелая игра, преимущество переходило от одной команды к другой. То большими кусками, по пять минут, «Сочи» больше контролировал мяч, то нам удавалось это делать», — сказал он и напомнил, что «Сочи» — одна из самых организованных команд лиги, — «матч был равных возможностей. Очень рад, что в этой ситуации мы склонили чашу весов в свою сторону».

Тренер объяснил, почему хавбек Денис Макаров был на поле с начала игры: он прилетел почти на сутки раньше, чем полузащитник Хвича Кварцхелия и успел пройти все восстановительные процедуры.

Слуцкий не согласился с тем, что у команды зависимость от Хвичи: «У нас статистика распределена равномерно плюс минус между всеми игроками группы атаки. Понятно, что любой из них для нас важен, но когда не было Деспотовича, мы говорим о деспотозависимости, когда нет Квары, мы говорим о зависимости от него. Да, безусловно, у нас есть группа игроков, которых сложнее поменять, но наверно одного такого игрока точно нет».

Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» дома обыграл команду «Сочи». После этой победы «Рубин» набрал 40 очков и догнал в турнирной таблице «Сочи», деливший до матча в Казани четвертую строчку в РПЛ с ЦСКА.

Маргарита Головатенко