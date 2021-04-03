«Рубин» дома обыграл «Сочи» благодаря голу Кварацхелии
«Рубин» дома обыграл «Сочи» (1:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Первый тайм встречи прошел в равной борьбе, где ни одна из команд не смогла распечатать ворота соперника. После перерыва в составе «Рубина» появился Хвича Кварацхелия, заменивший Михаила Костюкова.
В середине второго тайма грузинский хавбек отметился забитым голом. Кварацхелия получил мяч в углу штрафной и дальним ударом открыл счет — 1:0.
После этой победы «Рубин» набрал 40 очков и догнал в турнирной таблице «Сочи», деливший до матча в Казани четвертую строчку в РПЛ с ЦСКА.
Отметим, что Кварацхелия забил в третьем матче подряд. Ранее он отличился голом в ворота сборной Испании и Греции в играх за национальную команду Грузии в квалификации чемпионата мира-2021.СпортФутбол
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