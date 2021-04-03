В казанском цирке рассказали, как дальше будут организовывать выступления слонов

Фото: Ринат Назметдинов

После драки слонов Казанскому цирку рекомендовали установить защитную сетку между манежем и зрителями. Однако директор Казанского цирка Рамиль Шарифуллин в интервью Андрею Кузьмину не согласился с таким предложением.

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«Я категорически с этим не согласен. Эти две слонихи в сумме весят девять тонн. Это как КАМАЗ, груженный песком или цементом. Никакая сетка этого не выдержит. Один из вариантов того, как будут выступать слоны в будущем — не продавать билеты на первые два ряда, как минимум. Потому что удержать его ничем невозможно», — сказал Рамиль Шарифуллин.

Напомним, что в цирке временно отменены выступления слонов после драки животных на арене. Зрители не пострадали.

Ольга Плешкова