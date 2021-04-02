В Татарстане провакцинировано 141 628 человек

В Татарстане провакцинировано 141 628 человек, из которых 92 556 получили второй компонент вакцины. Такие данные озвучил сегодня замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

За сутки выздоровел 91 человек. За неделю от коронавируса излечились 509 человек. Всего за период пандемии выздоровели 16 510 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Пока у Минздрава Татарстана нет давних по срокам поставки вакцин всех трех российских вакцин. Однако замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что сначала в республику поступит «ЭпивакКорона», затем «Ковивак», и третьей «Спутник Лайт».

Ранее Роспотребнадзор Татарстана оказался недоволен уровнем снижения заболеваемости в марте. За месяц зарегистрировано 1 443 случая коронавируса — это ниже заболеваемости февраля на 25%.



Ольга Плешкова