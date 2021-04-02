В 34-м микрорайоне Нижнекамска в этом году начнут строительство школы на 950 мест

В 34-м микрорайоне Нижнекамска в этом году приступят к строительству школы на 950 мест. Открыть образовательное учреждение планируется к 1 сентября 2022 года.



Новая образовательная организация рассчитана на 38 классов. Ее общая площадь составит 17 тыс. кв. метров. Стоимость объекта оценивается в 1199,5 млн рублей.

Также в 34-м микрорайоне Нижнекамска появится новый детский сад, рассчитанный на 320 детей. Площадь объекта составит около 5,4 тыс. кв. метров. На его возведение потратят 317,9 млн рублей, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ. Сроки строительства детского сада будут зависеть от финансирования.



Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Также в Нижнекамске в 34-м микрорайоне в текущем году планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию два многоквартирных дома.



Ранее сообщалось, что новое образовательное учреждение в микрорайоне №34 Нижнекамска будет технической направленности. Также в микрорайоне №31 ожидается строительство полилингвального образовательного комплекса.



Татьяна Демина