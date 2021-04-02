Лидер «Динамо» Фомин пропустит игру против «Уфы» из-за травмы
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин пропустит матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы». Об этом сообщил главный тренер «бело-голубых» Сандро Шварц.
Футболист вернулся с повреждением из расположения сборной России. Фомин не сможет выйти в матче с «Уфой», но может попасть в заявку на игру в 1/4 финала Кубка России.
По остальным игрокам решение будет принято после тренировок.
— Команда находится в хорошем физическом состоянии. Сегодня и завтра посмотрим на состояние игроков и сделаем выводы, — сообщил Шварц.
Напомним, Фомин перешел в «Динамо» из «Уфы» в августе 2020 года. За уфимский клуб он успел сыграть 27 матчей, в которых забил 6 голов.
Подробнее о выступлении сборной России в стартовых матчах квалификации чемпионата мира читайте в материале «Реального времени».СпортФутбол Башкортостан
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