В Казани выберут директора новой школы в «Салават Купере»

В Казани на должность директора новой школы в жилом комплексе «Салават Купере» начался конкурс, сообщает пресс-служба мэрии города.

Всего будет два этапа: очный и заочный.

Чтобы принять участие нужно подать заявку до 11 апреля, в которой указываются возраст, образование, опыт работы, стаж и контактные данные.

В очном этапе необходимо подготовить презентацию уникальной концепции развития школы, разработанной кандидатом. Профессиональные качества оценят на собеседовании. Результаты станут известны в конце апреля.

В настоящее время в столице Татарстана строятся две школы — в ЖК «Салават Купере» (на 1 224 места) и в ЖК «Арт Сити» (на 1 501 место).