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В Казани выберут директора новой школы в «Салават Купере»

15:00, 02.04.2021 1
В Казани выберут директора новой школы в «Салават Купере»
Фото: kzn.ru

В Казани на должность директора новой школы в жилом комплексе «Салават Купере» начался конкурс, сообщает пресс-служба мэрии города.

Всего будет два этапа: очный и заочный.

Чтобы принять участие нужно подать заявку до 11 апреля, в которой указываются возраст, образование, опыт работы, стаж и контактные данные.

В очном этапе необходимо подготовить презентацию уникальной концепции развития школы, разработанной кандидатом. Профессиональные качества оценят на собеседовании. Результаты станут известны в конце апреля.

В настоящее время в столице Татарстана строятся две школы — в ЖК «Салават Купере» (на 1 224 места) и в ЖК «Арт Сити» (на 1 501 место).

ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:42
    Интересный конкурс и задания хорошие)) если серьезно, то директора действительно нужно тщательно выбирать
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