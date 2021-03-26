В Казани построили 23 школы за 11 лет

В Казани за последние 11 лет построили 23 школы — это наибольший показатель среди городов-миллионников, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, сообщается на сайте мэрии города.



Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров на встрече с жителями поселков Вишневка, Новая Вишневка и Привольный сообщил, что в ближайшее время необходимо построить всего 30 школ, поскольку в некоторых микрорайонах Казани остается высокая потребность в школах.

В школах нуждаются дети таких микрорайонов, как ЖК «Новые горки», домов по ул. Минской, ЖК «Изумрудный город», ЖК «Солнечный город», поселок Самосырово и так далее. В настоящее время в столице Татарстана строятся две школы — в ЖК «Салават купере» (на 1 224 места) и в ЖК «Арт Сити» (на 1 501 место).

Рост рождаемости детей в татарстанской столице фиксируется в течение последних 15 лет. Если в 2005 году в Казани было зарегистрировано 11 тыс. актов о рождении, то в 2020-м — 19,7 тыс. актов, что больше почти в два раза.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, власти Казани пообещали начать проектирование школы в поселке Привольный. Строительство новой школы должно решить проблему сразу для четырех поселков — Привольного, Вишневки, Новой Вишневки и Салмачей. Также после открытия моста через Ноксу планируется запуск школьного автобусного маршрута. Это в том числе поможет решить проблему с заторами на дорогах.

Маргарита Головатенко