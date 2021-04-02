В Госдуме предложили убрать искусственные ограничения на жилищные субсидии в Татарстане

Заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву с просьбой убрать искусственные ограничения на жилищные субсидии в Татарстане. Копия обращения есть в распоряжении «Реального времени».

Нилов предлагает скорректировать правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам регионов России на улучшение жилищных условий лиц, проживающих в сельской местности, с тем «чтобы жители таких райцентров также могли претендовать на предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья».

С инициативой Нилов выступил после поездки в несколько районов Татарстана, где их главы и жители выразили недовольство ограничениями, зафиксированными в постановлении правительства РФ №696 от 31 мая 2019 года в части права на предоставление соцвыплат на строительство (приобретение) жилья.

realnoevremya.ru

Эту проблему Нилов обсудил и в ходе встречи с председателем Госсовета Татарстана Фаридом Мухаметшиным.



Татьяна Демина