Полилингвальную гимназию в Челнах оснастят оборудованием на 300 млн рублей

В Набережных Челнах на строительной площадке будущей полилингвальной гимназии № 59 сейчас завершились работы по монтажу металлоконструкций, системе вентиляции и отопления, уложены напольные плитки на всех этажах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии автограда.

Все работы ведутся по графику, на объекте трудятся 300 человек. Школу планируется оснастить оборудованием стоимостью порядка 300 млн рублей.

Фото: nabchelny.ru

В учебных классах будет сразу три доски: обычная, маркерная и экран для проектора. В актовом зале смогут разместиться 540 человек, это сравнимо с количеством посадочных мест в концертном зале ДК «Энергетик».

Строители освоили половину стоимости объекта — 500 млн рублей. Гимназия будет принимать детей со всех микрорайонов города. В ближайшее время стартует прием в школу.

«Здесь будут определенные особенности. В этой школе должны успешно учиться дети на трех языках: татарском, русском, английском. Поэтому каждая семья, отдавая ребенка в полилингвальную школу, должна понимать, что ребенок должен в ходе обучения изучать три языка, потому что соответствующая языковая среда должна быть и в семье», — заявил мэр города Наиль Магдеев.

В феврале назначили директора гимназии — им станет действующий директор СОШ № 39 Азат Галиев.

Татьяна Леухина