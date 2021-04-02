Премьер-министр Армении посетит Москву

7 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Москву, у него может состояться встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-секретарь главы кабмина Армении Мане Геворгян.

Также она отметила, что Пашинян работает в режиме самоизоляции с 2 апреля перед встречей с российским лидером, которая намечена на 7 апреля.

Премьер-министр Армении работает в плановом режиме.

Ранее Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле.

