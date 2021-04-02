Слуцкий: «Каждый матч в РПЛ для «Рубина» сейчас за шесть очков»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил предстоящего соперника казанцев по РПЛ команду «Сочи» и рассказал о важности оставшихся матчей в чемпионате.

«Сочи» — очень организованная команда. Наверное, одна из самых организованных команд в лиге. Исповедует понятные принципы в каждой игре, которые очень хорошо работают. Хорошие стандарты. Как и всегда, будет очень тяжелая игра.

Каждая игра сейчас или приближает к первой тройке, или отбрасывает к первой десятке. Каждый матч сейчас за шесть очков. Такой был матч и с «Химками». Поэтому я не думаю, что что-то принципиальным образом изменится до конца чемпионата. Игра с «Сочи» тоже из этой категории», — сказал Слуцкий в эфире «Рубин ТВ».

Фото: rubin-kazan.ru

Рулевой казанцев также рассказал о состоянии здоровья футболистов, вернувшихся накануне из расположение национальных сборных. По его словам, Денис Макаров, Юрия Дюпин, Илья Самошников и Филип Уремович в порядке и готовы выйти на предстоящий матч.

Отметим, что пока к тренировкам с командой не вернулись Карл Старфельт и Хвича Кварацхелия, находившиеся в сборных Швеции и Грузии, соответственно.

Игра 24-го тура между «Рубином» и «Сочи» состоится в Казани 3 апреля. Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

Подробное превью наиболее интересных событий 24-го тура РПЛ читайте в материале «Реального времени».