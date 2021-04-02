В Татарстане Сбербанком выданы первые кредиты по новой программе кредитования бизнеса под 3%

Отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк получило 523 заявки от клиентов малого и микробизнеса на общую сумму более 1,3 млрд рублей с момента объявления о начале программы. На текущий момент по 164 заявкам уже прошла выдача кредитов на общую сумму более 379 млн рублей. Остальные заявки находятся в процессе рассмотрения.

Предприниматели Татарстана получили кредиты в Сбербанке по новой льготной государственной программе кредитования под 3% для предприятий из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Кредиты в рамках новой льготной госпрограммы помогают предприятиям Татарстана полноценно вести свою деятельность и сохранять сотрудников. Размер кредита будет зависеть от числа сотрудников, занятых в организации. Главное условие — заёмщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора. В течение первого полугодия он не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно».

Воспользоваться новой кредитной программой под 3% годовых могут юридические лица и ИП, которые:

имеют наёмных работников;

ранее получили кредит по программе «Господдержка-2%» (заключён кредитный договор в рамках Постановления Правительства РФ № 696);

ведут деятельность в одной из наиболее пострадавших отраслей согласно Постановлению №279 от 27.02.2021. Соответствующие основной или дополнительные коды ОКВЭД должны быть отражены в ЕГРИП или ЕГРЮЛ по состоянию на 1 января 2021 года. Если заёмщик имеет долю более 30% от выручки группы связанных лиц (в соответствии с п. 1 ст. 9 135-ФЗ), учитывается только основной код ОКВЭД;

в отношении них не введена процедура банкротства;

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством РФ, и не прекращена в случае ИП.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»