В Нижнекамске наблюдается положительная динамика заключения браков и рождения детей в I квартале 2021 года

В Нижнекамске в 2021 году наблюдается положительная динамика заключения браков и рождения детей. Об этом в своем Instagram сообщила начальник Управления ЗАГС Нижнекамского района Бэлла Махотина.



Так, за 3 месяца этого года в городе зарегистрировали рождение 855 детей — это на 27,8% больше аналогичного периода 2020-го. В прошлом году в Нижнекамске было 669 записей. К тому же все больше семей становится многодетными: в I квартале 2021-го 180 семей решились на рождение третьего ребенка, 52 семьи — на рождение четвертого и более.

Еще в Нижнекамске в I квартале этого года больше заключают браки — прирост по сравнению с прошлым годом составил 22%: в I квартале 2020-го было заключено 218 браков, а в этом году — 279.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что самый непродолжительный брак 2020 года продлился 4 месяца. Всего за год в городе развелись 12 пар, которые прожили вместе менее одного года.

Напомним, в Нижнекамске за прошлый год зарегистрировали 29 браков с иностранными гражданами. 79% — с гражданами ближнего зарубежья. Шесть нижнекамцев оформили брак с гражданами Турции.

Маргарита Головатенко