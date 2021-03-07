В Нижнекамске в 2020 году самый короткий брак продлился 4 месяца

В Нижнекамске самый непродолжительный брак 2020 года продлился 4 месяца. Всего за год в городе развелись 12 пар, которые прожили вместе менее одного года, сообщила в своем Instagram начальник управления ЗАГС Нижнекамского района РТ Бэлла Махотина.

Самый продолжительный брак, расторгнутый в Нижнекамске в прошлом году, продлился 44 года. Самому взрослому разведенному мужчине было 87 лет, самой взрослой женщине — 74 года.

Махоткина сообщила, что анализ судебной практики разводов за 2020 год показал, что в 75% случаев инициаторами расторжения брака были женщины. При этом в судебном порядке в прошлом году развелись 79% нижнекамских пар.

«Всего за 2020 год оформлено 803 записи акта о расторжении брака, что на 23% меньше, чем в 2019 году», — рассказала Махоткина. Динамика снижения разводов сохраняется уже 4 года.

Напомним, по данным Росстата в январе 2021 года в Татарстане развелось 1 075 пар. Для сравнения, в январе 2020 года в Татарстане зарегистрировали 1 034 развода. В январе 2021 года в годовом выражении количество разводов выросло на 4%.

Татьяна Демина