В Челнах предпринимателю ограничили свободу из-за продажи бутылки вина

В Набережных Челнах индивидуальному предпринимателю ограничили свободу из-за повторной продажи бутылки вина без лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Об этом сообщается на сайте Набережночелнинского городского суда.

Факт незаконной розничной продажи одной бутылки вина «Саперави» в магазине «Вина Кубани» зафиксирован в результате оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка».

Это уже не первое нарушение предпринимателя. Поэтому суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком четыре месяца с установлением определенных ограничений.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Фото: komcity.ru

Ранее в Госсовете Татарстана вновь объявили войну пивным в жилых домах. Заместитель начальника административной и судебной практики Госалкогольинспекции Татарстана Ильяс Жамалетдинов предложил депутатам Госсовета урегулировать право работать точкам по розливу пива в жилых домах, пристроях и зданиях, размещенных во дворах домов. Он считает, подобные «разливухи» концентрируют вокруг себя асоциальных личностей, чем причиняют неудобства местным жителям.

Ольга Плешкова