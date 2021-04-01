В Казани начала работу «Яндекс.Лавка»

Фото: пресс-служба «Яндекс.Лавки»

В Казани заработал сервис доставки продуктов и готовой еды «Яндекс.Лавка». Сейчас приложение доступно для 450 тыс. казанцев. Если заказать продукты, то их привезут за 10—15 минут с 7.00 до 23.00 часов, сообщает пресс-служба компании.

Всего в ассортименте 2,5 тыс. необходимых товаров. 25% из них представлено местными производителями и хозяйствами из соседних регионов. Также в сервисе открыт проект «Экспериментальная полка». В нем небольшие местные производители могут попробовать себя на нескольких точках «Лавки».

фото: пресс-служба «Яндекс.Лавки»

Можно будет заказать готовую еду и горячий кофе. В меню порядка 150 различных позиций блюд. Курьеры доставляют заказы на велосипедах. Пока открыто 11 точек в Вахитовском, Советском, Авиастроительном, Приволжском и Московском районах. Планируется появление «Лавок» по всей Казани.

Казань станет первым городом, где появятся пункты выдачи заказов «Яндекс.Маркета» в «Лавках». Кроме того, в столице Татарстана появилась возможность доставки «по клику» из «Маркета». Покупку сначала доставят на склад «Лавки», а потом покупателю домой в удобное время.

В преддверии запуска проекта «Реальное время» пообщалось с директором по коммуникациям «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки» Еленой Новиковой о том, в каком направлении развивается рынок доставки в мегаполисах, как сервис будет конкурировать с уже зашедшим в Казань «Самокатом» и что меняется в форматах потребления готовой еды.