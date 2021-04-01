В МЧС Татарстана предупредили о сильном ветре и тумане

В МЧС Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий в ближайшие часы. С 18 часов 1 апреля до 18 часов 2 апреля на территории республики местами ожидается сильный юго-западный ветер порывами 15—17 м/с.

Ночью и утром ожидается туман.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев рассказал, какой будет погода в ближайшие месяцы. По прогнозам Гидрометцентра РТ, в апреле в целом температура ожидается выше нормы в +4—5 градусов. В мае ожидается дефицит осадков, но температурный фон положительный, норма здесь — +13 градусов.



Ольга Плешкова