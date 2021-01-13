В Татарстане приставы наказали коллекторов за частые звонки
В Татарстане судебные приставы привлекли к ответственности коллекторов за частые звонки. С данной жалобой в Управление ФССП по РТ обратилась жительница республики.
Сотрудники службы привлекли ООО «Свобода от долгов» к административной ответственности за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности (по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ).
Суд назначил компании наказание в виде административного штрафа в размере 70 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УФССП по РТ.
В прошлом году в России данные более 1 млн пенсионеров оказались в базе данных судебных приставов из-за долгов по кредитам.
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