В Татарстане приставы наказали коллекторов за частые звонки

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане судебные приставы привлекли к ответственности коллекторов за частые звонки. С данной жалобой в Управление ФССП по РТ обратилась жительница республики.

Сотрудники службы привлекли ООО «Свобода от долгов» к административной ответственности за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности (по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Суд назначил компании наказание в виде административного штрафа в размере 70 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УФССП по РТ.

В прошлом году в России данные более 1 млн пенсионеров оказались в базе данных судебных приставов из-за долгов по кредитам.



Татьяна Леухина