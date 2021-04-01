В Казани в результате столкновения двух автобусов пострадали два человека

Фото: Максим Платонов

В Казани столкнулись два автобуса МАЗ, в результате пострадали два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.



Инцидент произошел вчера днем. Автобус под управлением 22-летней девушки врезался в другой на улице Мира, напротив дома №17 на улице Динамо. ПО данным ГИБДД, водительница не выбрала безопасную дистанцию.

В результате ДТП 32-летняя пассажирка автобуса получила ушиб кисти, а 28-летний пассажир — закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей теменной области. После оказания медпомощи оба были отпущены домой.