В Татарстане оформить ипотеку с господдержкой в Сбербанке можно по ставке от 0,7% годовых

Отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк подписано соглашение о запуске специального предложения с застройщиками — девелоперской компанией «Унистрой» и «СМУ 88».



Купить квартиру по специальным сниженным ставкамможно в ЖК «Лето»* и ЖК «Яратам»**.

Льготная ставка по программе господдержки для семей с детьми, у которых в период с 2018 до конца 2022 года родился второй и последующий ребенок, могут приобрести квартиры в данных жилых комплексах по льготной программе:

— 0,7% на период строительства и далее — 4,7% годовых,

— или 3,3% на весь период кредитования.

Ставка по специальному предложению на покупку квартиры в новостройке:

— 2,1% на период строительства и далее — 6,1%годовых,

— или 4,7% на весь период кредитования.

Минимальные процентные ставки по ипотеке указаны и действуют при условии обязательного страхования жизни заемщика и при использовании сервиса «Электронная регистрация».

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Запустив в республике это специальное предложение с застройщиками мы стремимся сделать покупку жилья еще более доступной для татарстанцев. Пониженные ставки позволят нашим клиентам сэкономить на платежах по ипотеке уже на этапе строительства жилья».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»