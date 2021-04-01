В Татарстане оформить ипотеку с господдержкой в Сбербанке можно по ставке от 0,7% годовых
Отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк подписано соглашение о запуске специального предложения с застройщиками — девелоперской компанией «Унистрой» и «СМУ 88».
Купить квартиру по специальным сниженным ставкамможно в ЖК «Лето»* и ЖК «Яратам»**.
Льготная ставка по программе господдержки для семей с детьми, у которых в период с 2018 до конца 2022 года родился второй и последующий ребенок, могут приобрести квартиры в данных жилых комплексах по льготной программе:
— 0,7% на период строительства и далее — 4,7% годовых,
— или 3,3% на весь период кредитования.
Ставка по специальному предложению на покупку квартиры в новостройке:
— 2,1% на период строительства и далее — 6,1%годовых,
— или 4,7% на весь период кредитования.
Минимальные процентные ставки по ипотеке указаны и действуют при условии обязательного страхования жизни заемщика и при использовании сервиса «Электронная регистрация».
Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:
«Запустив в республике это специальное предложение с застройщиками мы стремимся сделать покупку жилья еще более доступной для татарстанцев. Пониженные ставки позволят нашим клиентам сэкономить на платежах по ипотеке уже на этапе строительства жилья».
Справка
* Застройщик ООО «Специализированный застройщик «СТРОЙУСЛУГИ-1»
** Застройщик ООО СЗ «СК АЙ КЬЮ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
Условия программы:
При заключении договоров участия в долевом строительстве на квартиры в жилом комплексе «Лето», с привлечением кредитных средств, предоставляемых ПАО Сбербанк, устанавливается процентная ставка в размере 0,7% годовых — по программе господдержки для семей с детьми до даты ввода объекта в эксплуатацию, а после ввода объекта в эксплуатацию — 4, 7% годовых в соответствии с текущими условиями программы.
Процентные ставки предоставляются при условии использования услуги «Электронная регистрация права собственности», которую оказывает Общество с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, далее — ООО «ЦНС»).
Программа господдержки для семей с детьми — право на участие в программе имеют граждане РФ, у которых в период с 01.01.2018 г. по 01.03.2023 г. родился второй и (или) третий ребенок, имеющий гражданство РФ. Для участия в Программе требуется предоставление свидетельств о рождении всех имеющихся детей с отметками о гражданстве РФ (документами, подтверждающими гражданство РФ).
Первоначальный взнос от 15% от стоимости кредитуемого жилого помещения.
Срок кредитования от 12 месяцев до 30 лет.
Минимальная сумма кредита — 300 000 рублей. Максимальный размер кредита до 6 000 000 рублей. Валюта — рубли РФ.
Частичное или полное досрочное погашение кредита осуществляется по заявлению, содержащему дату досрочного погашения, сумму и счет, с которого будет осуществляться перечисление денежных средств. Дата досрочного погашения, указываемого в заявлении, должна приходится исключительно на рабочий день. Минимальный размер досрочно возвращаемого кредита неограничен. Плата за досрочное погашение не взимается.
Неустойка за несвоевременное погашение кредита соответствует размеру ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключенного Договора, с суммы просроченного платежа за период просрочки с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Договором, по дату погашения просроченной задолженности по Договору (включительно).
Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию договора участия в долевом строительстве в электронном виде, с помощью «Системы электронного взаимодействия с Управлением Росреестра по РТ». Регулируется Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 N 63-ФЗ, Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 N 218-ФЗ. Обработка персональных данных и способы защиты персональных данных осуществляются согласно Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152–ФЗ «О персональных данных». Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого или иного жилого помещения.
ПАО «Сбербанк» Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.
Программа суммируется с программой лояльности.
Подробнее о данном предложении можно узнать в офисах продаж и по тел. (843) 2955383.
Срок программы: с 30.03.2021 г. по 30.06.2021 г.
Настоящее предложение не является публичной офертой.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым