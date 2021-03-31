В Самаре после пожара с четырьмя погибшими нашли фиктивную регистрацию мигрантов

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Прокуратура Железнодорожного района Самары завершила проверку по факту пожара на улице Промышленности, в котором жертвами стали четыре человека, сообщает «Волга Ньюс».



В отношении 57-летнего жителя Самары возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Во время проверки прокуратура также обнаружила, что собственник использовал дом как общежитие для иностранных граждан. Некоторые мигранты имели фиктивную регистрацию в доме. Пятерых сотрудников МВД привлекли к дисциплинарной ответственности. Еще прокуратура считает, что органы муниципального земельного контроля тоже бездействовали — главе администрации района внесено представление.

Напомним, пожар произошел в 7 ноября на улице Промышленности, 33 — горели мансарда и второй этаж дома. Тушили пожар более четырех часов, погибли четыре человека. Еще пятеро мужчин 19-43 лет попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Самаре обрушилась стена жилого дома. Обошлось без погибших и пострадавших.

Маргарита Головатенко