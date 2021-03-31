В России могут измениться флаги ВМФ

Флаги кораблей Военно-морского флота России могут поменять свою конфигурацию — в частности, планируется изменить место, где будет изображен орден. Это следует из проекта указа президента РФ Владимира Путина, размещенного на официальном портале правовой информации.

Согласно проекту, если раньше орден изображался в левом верхнем углу флага, то теперь его (или несколько орденов) предлагается помещать в центре Андреевского креста, причем высота ордена должна составлять треть ширины флага.

Фото: kremlin.ru

Также в проекте указа говорится, что корабли ни при каких обстоятельствах не должны спускать Военно-морской флаг перед противником, а каждый член экипажа корабля обязан «самоотверженно и мужественно, не щадя жизни, защищать Военно-морской флаг в бою».



Татьяна Леухина