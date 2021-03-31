Синоптик посоветовал автомобилистам пока не переходить на летнюю резину в Центральной России

Жителям Центральной России стоит воздержаться от перехода на летнюю резину в ближайшие две недели. Такой прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Апрель в центре России начнется с похолодания из-за серии североатлантических циклонов, которые будут нести с собой обложные дожди с высокой вероятностью периодического вкрапления мокрого снега.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ночные температуры будут колебаться от -2 до +3 градусов, днем воздух вряд ли прогреется выше +4—9 градусов. В таких условиях и при среднесуточной температуре ниже +5 менять шины преждевременно.

В начале следующей недели циклоны сменит антициклон, тогда погода улучшится и ощутимо потеплеет. В разгар дня потеплеет до +10 градусов.

«Однако станет ли это началом наступления фенологической и «автомобильной» весны — пока вопрос открытый, поскольку в середине апреля ожидается очередная волна арктического холода, которая может сопровождаться осадками в смешанной фазе. Поэтому в ближайшие две недели рекомендую воздержаться от переобувки автотранспорта», — приводит «РИА Новости» его слова.

Сегодня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в апреле на всей территории России температура будет выше или около нормы.

