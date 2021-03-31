$22,9 млрд долга стран перед Россией — это много или мало?

Всемирный банк впервые представил данные о двусторонней задолженности подавляющего большинства развивающихся стран перед другими государствами, в том числе перед Российской Федерацией. Выяснилось, что на конец 2019 года около 30 развивающихся стран были должны России почти $22,9 млрд по двусторонним займам: это либо долги государств, либо долги юрлиц, гарантированные государствами.

В списке крупнейших кредиторов развивающихся стран Россия располагается на пятом месте, следует из этих данных. На первом месте — Китай с $149 млрд займов.

Фото globalcentre.hse.ru

Самым крупным должником России является Белоруссия — она на конец 2019 года была должна России $8,1 млрд. При этом Россия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение о предоставлении Минску еще $1 млрд в конце 2020 года. Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен на конец 2019 года задолжали России по более чем $1 миллиарду.

Экономист Института управления природными ресурсами (NRGI) США Дэвид Михалый, который систематизировал данные Всемирного банка, сообщил РБК, что около 5% всей двусторонней задолженности остались нераспределенными по странам-кредиторам, а в списке заемщиков России нет Ирака и Кубы, которые к концу 2018 года были должны России еще около $4 миллиардов.

Интересно также, что немалая часть долга упомянутых выше стран относится еще к займам времен СССР.

Фото: pixabay.com

$22,9 млрд долгов перед Россией — это:

— 1,73 млрд рублей по курсу на сегодня.

— 9,2% от доходов российского бюджета на 2021 год — они должны составить 18,8 млрд рублей.

— На $2,9 млрд больше, чем Россия разом списала африканским странам в 2019 году, тогда списание составило $20 миллиардов.

— На $12,4 млрд меньше, чем самое крупное разовое списание Россией долгов, — оно произошло в 2014 году в отношении задолженности Кубы.

— И в шесть раз меньше, чем общая сумма долга, которую Россия списала другим странам с конца 90-х. Если опираться на эти данные «Русской службы Би-Би-Си», то Россия списала более $138 миллиардов.

— В 11 раз меньше, чем общий внешний долг России, — он к концу 2020 года составил 18,99 трлн рублей.

Александр Артемьев