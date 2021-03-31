«Оскар» может пройти сразу в трех странах

В текущем году церемония вручения премии «Оскар» впервые может пройти не только в США, но также в Великобритании и Франции. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на организаторов.

Так как в Европе и других странах резкий рост заболеваемости COVID-19, кандидаты на премию начали переживать, что не смогут участвовать в премии.

Для проведения мероприятия в разных городах готовятся площадки, сообщает продюсер церемонии Стейси Шер. Пока адреса проведения события не называются. До этого организаторы «Оскара» требовали от участников церемонии личного присутствия.

Ранее были названы номинанты на премию «Оскар». 93-я церемония вручения премии за заслуги в области кинематографа пройдет 25 апреля в Лос-Анджелесе.