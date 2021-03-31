Президент России допустил национализацию срывающих гособоронзаказ предприятий

Президент России Владимир Путин отметил, что возможно реализовать идею национализации предприятий, которые злостно срывают выполнение гособоронзаказа. Об этом сообщает РБК.

С этим предложением выступил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.



«Такой инструмент возможен. В том числе и в случае — и вот это совсем другая история, но тем не менее — такой инструмент возможно использовать, в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями», — сказал Путин.

Ранее «Реальное время» писало, что в 2019 году объем гособоронзаказа у предприятий Татарстана стал наименьшим за 6 лет.

