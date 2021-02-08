В этом году в центре Казани благоустроят 15 дворов

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2021 году в Казани в рамках проекта «Наш двор» благоустроят территории 15 домов, входящих в префектуру «Старый город». Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

Капремонт пройдет во дворах по улице Г. Камала, 49, 51, 53, 55, улице Татарстан, 16, 18, 52, 54, 56, улице Тинчурина, 15, 15а, 17, 19, 21, 23. Также капитальный ремонт будет сделан в четырех многоэтажках по улице Меховщиков, 3, 4а, улице Нариманова, 66а и улице Тинчурина, 23.

Фото: kzn.ru

В планах также начать капитальный ремонт выявленного объекта культурного наследия по ул. Татарстан/ул. Шигабутдина Марджани, 3/2 (жилой дом Валтреста «Татваленок»). Будут отремонтированы 19 подъездов жилых домов.

На территории префектуры располагаются 158 многоквартирных домов, в которых проживают свыше 19 тыс. человек. В прошлом году капремонт охватил семь домов. С 2014 года ремонт провели в 28 многоквартирных домах.

10 жилых домов в 2020 году попали в республиканскую программу «Наш двор»: улица Ватутина, 1, улица Лево-Булачная, 56, улица Парижской Коммуны, 4, улица Тинчурина, 7, 7а, 9, улица Татарстан, 70, 72, улица Тукая, 102, 106. Там отремонтировали асфальтовое покрытие, снесли и обрезали зеленые насаждения, установили контейнерные площадки, детские игровые комплексы, уличное освещение.

В прошлом году в Казани полностью завершили программу капитального ремонта всех шести крупных культурных центров.



Татьяна Леухина