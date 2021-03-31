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«Яндекс» впервые за 13 лет изменил логотип

13:09, 31.03.2021
«Яндекс» впервые за 13 лет изменил логотип
Фото: пресс-служба «Яндекса»

Впервые за 13 лет «Яндекс» сменил логотип на главной странице портала: изменениям подвергся шрифт надписи. Это стало частью нового фирменного стиля интернет-компании.

Изменилась также поисковая строка: раньше она была в форме стрелки.

В айдентику компании включили новый знак — букву «Я» в красном круге. Она появится в интерфейсах и офлайновых элементах компании, например на сумках курьеров и на автомобилях «Яндекс.Такси». Новый шрифт будет использоваться в логотипах сервисов.

Фото: пресс-служба «Яндекса»

В разработке фирменного стиля компании участвовали дизайнеры «Яндекса» и дизайнер шрифта Илья Рудерман, сообщает пресс-служба компании.

В марте СМИ узнали о планах «Яндекса» купить банк «Акрополь». Компания рассматривала несколько вариантов, но остановила свой выбор на «Акрополе».

ТехнологииIT
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