Разработкой экспериментальной системы Росреестра за 400 млн займутся пермские короли IT-госзаказов

Фото: Илья Репин

Как Иннополис оставили не у дел Росреестра

Росреестр определился с подрядчиком, который займется разработкой пилотного проекта по созданию единого информационного ресурса о земле и недвижимости. Этот ресурс, напомним, должен объединить в одном месте информацию из разных федеральных систем, его создание, помимо Татарстана, стартовало еще в трех субъектах РФ: Пермском, Краснодарском краях и Иркутской области.

Начальная стоимость контракта на разработку составила 394,25 млн рублей. На него заявлялись три участника: зарегистрированное в Москве ООО «Пармалогика», еще одна московская компания АО «НПО «Высокие технологии и стратегические системы», а также АНО «Университет Иннополис». В итоге контракт ушел к «Пармалогике».

Отметим, что «Пармалогика» предложила цену всего на миллион ниже стартовой, в то время как НПО «Высокие технологии и стратегические системы» — на 31,3 млн ниже. Однако как следует из протокола комиссии Росреестра (есть у «Реального времени»), квалификацию «Пармалогики» в ведомстве оценили выше — ей по этому критерию оценки присвоили 30 баллов, «Высоким технологиям и стратегическим системам» — 15,06 балла, а «Университету Иннополис» — вовсе ноль.

Росреестр определился с подрядчиком, который займется разработкой пилотного проекта по созданию ресурса о земле и недвижимости. Фото: sibdom.ru

Университет заявил цену, равную стартовой. Но в пользу университета как потенциального разработчика новой системы говорили события 2020 года, когда федеральное правительство проявляло заметный интерес к разработкам татарстанцев в области оцифровки недвижимости. В июле 2020 года глава Росреестра Олег Скуфинский обсуждал с руководством IT-вуза пилотный проект комплексной системы, которая позволяет на расстоянии мониторить все действия по земельным вопросам в ПФО. Поручение Росреестру обсудить оцифровку данных с командой Университета Иннополис при этом исходило от премьер-министра России Михаила Мишустина.

«Реальное время» направило запросы в Университет Иннополис и PARMA Technologies Group.

Выходцы из Перми с миллиардами на госконтрактах

«Пармалогика» является частью PARMA Technologies Group, которая имеет пермские корни (некоторые компании группы также «прописаны» в Перми). «Парму» в 2016 году основал пермский предприниматель Евгений Овчаров, выходец из пермской же компании «Прогноз» — в ней он работал с 1998 года и занимал пост заместителя гендиректора. «Прогноз» до середины 2010-х был знаменитой компанией как на российском IT-рынке, так и за его пределами — имелся даже свой офис в Канаде. Занималась она разработкой в сфере Business Intelligence. Однако в 2016 году в компании наметился кризис, сопровождавшийся длительной невыплатой зарплат сотрудникам, — многие из них ушли из компании и влились в PARMA Technologies Group. «Прогноз» же завалили судебными исками, он был признан банкротом в 2017 году.

PARMA Technologies Group оказалась более удачливой в бизнесе, в том числе в делах с государством. У одной только «Пармалогики» (крупнейшей компании из группы) выручка по итогам 2019 года достигла 1,625 млрд рублей, чистая прибыль — 226,6 млн рублей. В последние годы компания заключала госконтракты на суммы более миллиарда рублей в год: 1,8 млрд рублей в 2019 году и 12 млрд рублей в 2020 году. Самые крупные заказчики — Генпрокуратура (заказы на почти 1,9 млрд рублей), Минсвязи Пермского края (1,17 млрд рублей) и Департамент информатизации Москвы (760 млн рублей).

PARMA Technologies Group оказалась более удачливой в бизнесе, в том числе в делах с государством. Фото mim.pstu.ru

С Росреестром «Пармалогика» также сотрудничала ранее — компания занималась разработкой федеральной информационной системы «На Дальний Восток», через которую предоставляют земельные участки по программе «Дальневосточный гектар». По данным системы «СПАРК-Интерфакс», всего по этой линии «Парма» получила от Росреестра заказы на 291 млн рублей.

Время собирать данные

Саму концепцию единого ресурса в январе этого года презентовал в Татарстане глава Росреестра Олег Скуфинский. Он объяснял, что сейчас существует целый ряд ресурсов с данными о земле и эти ресурсы находятся в ведении 10 федеральных органов власти и ряда организаций. Новая же система должна объединить эти данные и работать в качестве «единого окна».

Выбор регионов неслучаен: в Краснодарском крае большая специфика сельхозназначений, Иркутская область насыщена землями лесного фонда, в Пермском крае достаточно много земель промышленного назначения. В Татарстане в изобилии присутствуют объекты всех этих типов. Правда, на старте эксперимент затронет даже не всю республику, а только три района — Атнинский, Зеленодольский и Пестречинский.

Александр Артемьев