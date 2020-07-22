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Росреестр РФ заинтересовался разработками Иннополиса по оцифровке земли — видео

23:45, 22.07.2020
Росреестр РФ заинтересовался разработками Иннополиса по оцифровке земли — видео
Фото: скриншот

Сегодня в Иннополисе прошло совещание по вопросу цифровизации в сфере недвижимости. Глава Росреестра РФ Олег Скуфинский обсудил вопросы сотрудничества с руководством IT-вуза, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В Университете Иннополис разработали геоинформационную 4D-модель Татарстана и новую комплексную систему дистанционного мониторинга хозяйственной деятельности Приволжского федерального округа.

В пилотном проекте комплексной системы, которая позволяет на расстоянии мониторить все действия по земельным вопросам в ПФО принимают участие Татарстан, Самарская и Нижегородская области.

Также в Иннополисе разработали виртуальный бизнес-смартфон Cubed Mobile, который на данный момент не имеет аналогов в мире.

ТехнологииОбществоИнфраструктура Татарстан
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