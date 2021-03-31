Малый бизнес Казани должен отчитаться перед органами госстатистики

До 1 апреля принимаются отчеты в рамках проводимой на территории России экономической переписи малого и среднего бизнеса по итогам 2020 года, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

158,5 тыс. субъектов малого предпринимательства в РТ подлежат сплошному наблюдению. Более 15 млн человек в России представляют малый бизнес, согласно данным Татарстанстата.

В текущем году подать отчет можно онлайн на сайте Росстата либо у операторов электронного документооборота. Впервые с 1 марта по 1 мая 2021 года можно заполнить сведения о своем бизнесе на едином портале государственных услуг.

В конце года будут опубликованы предварительные итоги экономической переписи. В первой половине 2022 года — окончательный вариант.

Татарстан находится на седьмом месте в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства среди регионов РФ.

Ранее сообщалось, что перепись населения, которая пройдет в сентябре этого года, станет первой цифровой переписью. Замруководителя Татарстанстата Ольга Краснова рассказала, что впервые граждане смогут самостоятельно заполнить переписные листы на сайте госуслуг. Также впервые будут привлечены к акции волонтеры.