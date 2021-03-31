В Казанском Кремле рассказали подробности создания института пространственного развития

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Институт пространственного развития будет создан в Татарстане в ближайшее время. По словам руководителя пресс-службы президента РТ Лилии Галимовой, куратором проекта будет первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин.



В минувший понедельник президент Татарстана Рустам Минниханов провел совещание, на котором заслушал информацию о ситуации со строительством школ в пригородных поселках. Он поручил проанализировать ситуацию на предмет необходимости строительства образовательных учреждений и по итогам приступить к оформлению технического задания на их проектирование. Тогда же было объявлено о создании института пространственного развития.

Как отметила Галимова, «не надо воспринимать, что это будет какая-то государственная структура, которой будут управлять чиновники». По словам представителя казанского Кремля, вопрос создания такого института стоял давно и сейчас возник «не потому, что один из поселков обратился».

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По словам Галимовой, институт в первую очередь выяснит инфраструктурные неточности в Казани, Челнах, Альметьевске. Далее он будет вести аналитику и предлагать «варианты развития ситуации на конкретных территориях намного лет вперед».