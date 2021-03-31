В Татарстане на треть возросло количество безналичных платежей

В 2020 году в Татарстане на треть возросло количество безналичных платежей. По сравнению с прошлым годом количество безналичных платежей выросло на 34% — до 754 млн, сообщает Нацбанк России.

За год в республике с использованием банковских карт приобретено товаров и услуг на 570 млрд рублей — это на 26% больше, чем годом ранее. Средний чек такой операции 756 рублей.

Фото: pixabay.com

Доля безналичных платежей в общем объеме операций по банковским картам составила 92% по количеству и 45% по сумме. Оба показателя больше на 4 и 5 п.п. соответственно, чем год назад.

Число платежных карт увеличилось на 7% — до 8,1 млн. Количество карт национальной платежной системы «Мир» стало больше на 32%, до 2,4 млн.

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Ольга Плешкова